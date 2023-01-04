На уровне 3-5%: в Украине подорожают продукты из-за работы с/х предприятий на генераторах

Детали

Что касается перебоев с электроэнергией на производствах, то, по словам Тараса Высоцкого, во многих случаях они являются довольно критическими.

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«У нас есть несколько стратегий: одна из них – это обеспечить производства генераторами. Также Министерство сейчас принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы», – отметил первый заместитель Министра.

Относительно того, как повлияет на себестоимость производства работа предприятий с/х на генераторах, Тарас Высоцкий отметил, что подорожание будет незначительным.

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«Мы посчитали, что повышение будет колебаться на уровне около 3-5%. Важно, существенного уменьшения производства за эти несколько месяцев не происходило. Это является подтверждением, что большинство аграриев перенастроились на работу в трудных условиях и продолжают работать», – резюмировал Тарас Высоцкий.

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