В Украину идет потепление
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В конце текущей недели в Украину придет потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом и дождем. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.
19 декабря на территории Украины облачная погода с прояснениями. Без осадков, лишь в южной части местами небольшой мокрый снег, а в Приазовье и Крыму с дождем. Температура ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза, в южных и восточных областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
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В Киеве и Киевской области 19 декабря облачно погода с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Ночью в столице ожидают 9-11°, днем 6-8° мороза; по области ночью 9-14°, днем 3-8° мороза
20-21 декабря на территории Украины сохранится облачная погода. 20 декабря без существенных осадков, 21 декабря ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, небольшой снег. Температура +20 мая в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12° мороза, в Карпатах и Прикарпатье 10-16° мороза, днем 3-8° мороза; на остальной территории 21 декабря ночью 3-8° мороза, в Карпатах до 11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.
20-21 декабря в Киеве облачно, без существенных осадков, лишь днем 21 декабря небольшой снег. Температура +20 декабря ночью 7-12°, днем 3-8° мороза; 21 декабря ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.
22-23 декабря на территории Украины синоптики прогнозируют временами мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла.
Как сообщал УНН ранее, на большей части территории Украины завтра, 19 декабря, будет без осадков, но морозно — до −10-15 градусов по Цельсию.