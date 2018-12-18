В Україну йде потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Наприкінці поточного тижня в Україну прийде потепління, яке супроводжуватиметься мокрим снігом і дощем. Про це повідомила у прес-службі Українського гідрометцентру, передає УНН.
19 грудня на території України хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише у південній частині місцями невеликий мокрий сніг, а у Приазов'ї та Криму з дощем.Температура вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу, у південних та східних областях вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; у Криму вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
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У Києві та Київській області 19 грудня хмарна погода з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-10 м/с. Вночі у столиці очікують 9-11°, вдень 6-8° морозу; по області вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу
20-21 грудня на території України утримається хмарна погода. 20 грудня без істотних опадів, 21 грудня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликий сніг. Температура 20 грудня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 7-12°морозу, в Карпатах та на Прикарпатті 10-16° морозу, вдень 3-8° морозу; на решті території 21 грудня вночі 3-8° морозу, в Карпатах до 11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
20-21 грудня у Києві хмарно, без істотних опадів, лише вдень 21 грудня невеликий сніг. Температура 20 грудня вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу; 21 грудня вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
22-23 грудня на території України синоптики прогнозують часом мокрий сніг, вдень з дощем. Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла.
Як повідомляв УНН раніше, на переважній території України завтра, 19 грудня, буде без опадів, але морозно – до -10-15 градусів за Цельсієм.