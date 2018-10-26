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В Украину идет потепление, которое продлится до конца следующей недели - синоптик

В Украину идет потепление, которое продлится до конца следующей недели - синоптик

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Начиная с выходных в Украине будет наблюдаться существенное потепление, которое продлится до конца следующей недели. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии корреспонденту УНН.

"Будет преобладать погода без осадков - только на крайнем севере и западе небольшие дожди местами. И температура будет повышаться, но тоже не везде и не очень интенсивно", - отметила синоптик.

По ее словам, завтра, 27 октября, ночью будет + 2 ... + 7 градусов, а на побережье морей - до +10. Днем - +11 ... + 16, а на юге и в Прикарпатье - до +20. Но на севере левобережья ночью - около 0, и дневная температура составит лишь 8-10 тепла.

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28-29 октября ночью будет 5-10 тепла, на юге - до 13 градусов, а днем ​​- 17-22. На севере 28 октября днем ​​столбики термометров прогреются до 9-14, а 29 октября температура прогреется до +18 градусов.

При этом она добавила, что в последние дни месяца - 30-31 октября - будет преобладать погода без осадков. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах 5-11, на юге - до 14. Днем - 13-19 тепла, на юге - до 22 градусов. На востоке и на севере левобережья температура составит ночью 3-8, днем ​​- 9-14 тепла.

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"Довольно комфортно, как для этого времени", - добавила синоптик. При этом она уточнила, что потепление продержится до середины следующей недели - только под конец недели температура снова снизится, особенно в северных и восточных областях. "Но не до морозов. Температура дневная - около 10, днем ​​- 3-5 тепла", - подчеркнула Н. Голеня.

Напомним, согласно долгосрочным прогнозом, температура воздуха в зимние месяцы будет преимущественно теплой, обильных осадков также не стоит.

Как сообщал УНН, в пятницу, 26 октября, по Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди.

Украинские Национальные Новости

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