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В Україну йде потепління, яке триватиме до кінця наступного тижня – синоптик

В Україну йде потепління, яке триватиме до кінця наступного тижня – синоптик

Київ • УНН

 • 31795 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Починаючи з вихідних, в Україні буде спостерігатися суттєве потепління, яке триватиме до кінця наступного тижня. Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Наталя Голеня в коментарі кореспонденту УНН.

"Переважатиме погода без опадів – тільки на крайній півночі та заході невеликі дощі місцями. І температура буде підвищуватись, але теж не скрізь і не дуже інтенсивно", - зазначила синоптик.

За її словами, завтра, 27 жовтня, вночі буде +2…+7 градусів, а на узбережжі морів – до +10. Вдень - +11…+16, а на півдні й у Прикарпатті – до +20. Але на півночі лівобережжя вночі – близько 0, і денна температура складе лише 8-10 тепла.

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28-29 жовтня вночі буде 5-10 тепла, на півдні – до 13 градусів, а вдень – 17-22. На півночі 28 жовтня вдень стовпчики термометрів прогріються 9-14, а 29 жовтня температура прогріється до +18 градусів.

При цьому вона додала, що в останні дні місяця – 30-31 жовтня – переважатиме погода без опадів. Вночі температура повітря триматиметься в межах 5-11, на півдні – до 14. Вдень – 13-19 тепла, на півдні – до 22 градусів. На сході й на півночі лівобережжя температура становитиме вночі 3-8, вдень – 9-14 тепла.

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"Доволі комфортно, як для цієї пори", - додала синоптик. При цьому вона уточнила, що потепління протримається до середини наступного тижня – лише під кінець тижня температура знову знизиться, особливо в північних і східних областях. "Але не до морозів. Температура денна – близько 10, вдень – 3-5 тепла", - підкреслила Н. Голеня.

Нагадаємо, згідно з довготерміновим прогнозом, температура повітря  в зимові місяці буде переважно теплою, рясних опадів також не варто очікувати.

Як повідомляв УНН, у п'ятницю, 26 жовтня, по Україні очікується хмарна погода з проясненнями, на більшості території країни дощитиме.

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