Сьогодні в Україні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У п'ятницю по Україні очікується хмарна погода з проясненнями, на більшості території країни дощитиме. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"26 жовтня в Україні хмарно з проясненнями. На більшій частині території країни невеликий дощ, вночі в Карпатах та на півночі Лівобережжя з мокрим снігом", - повідомили синоптики.
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Вітер очікується переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західній, вдень у південній частині - пориви 15-20 м/с.
Температура вночі - від 4° тепла до 1° морозу, вдень - 4-9° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни вночі - 2-7° тепла, вдень - 9-14°.
Нагадаємо, 26 жовтня у Києві буде дощова погода.