Завтра в Києві буде дощова погода

"26 жовтня в Україні хмарно з проясненнями. На більшій частині території країни невеликий дощ, вночі в Карпатах та на півночі Лівобережжя з мокрим снігом. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західній, вдень у південній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°", - сказано у повідомлені.



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Як повідомляв УНН, високогір'я Карпат у межах Закарпатської області засипає мокрим снігом, до ночі він може посилитися до снігу, а температура знизиться до 5 градусів нижче нуля. При цьому на ранок четверга у високогір'ї очікується до 20 сантиметрів снігу. Уже до вихідних потеплішає.



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Нагадаємо, синоптик попередила про інтенсивні опади до кінця року.