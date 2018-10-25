Завтра в Киеве будет дождливая погода

"26 октября в Украине облачно с прояснениями. На большей части территории страны небольшой дождь, ночью в Карпатах и ​​на севере Левобережья с мокрым снегом. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западной, днем ​​в южной части порывы 15- 20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​4-9° тепла; на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны ночью 2-7° тепла, днем ​​9-14°", - говорится в сообщении.



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Как сообщал УНН, высокогорья Карпат в пределах Закарпатской области засыпает мокрым снегом, до ночи он может усилиться до снега, а температура снизится до 5 градусов ниже нуля. При этом на утро четверга в высокогорье ожидается до 20 сантиметров снега. Уже к выходным потеплеет.



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Напомним, синоптик предупредила об интенсивных осадках до конца года.