Сегодня в Украине пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В пятницу по Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"26 октября в Украине облачно с прояснениями. На большей части территории страны небольшой дождь, ночью в Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом", - сообщили синоптики.
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Ветер ожидается преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западной, днем в южной части - порывы 15-20 м/с.
Температура ночью - от 4° тепла до 1° мороза, днем - 4-9° тепла. На Закарпатье, Прикарпатье и юге страны ночью - 2-7° тепла, днем - 9-14°.
Напомним, 26 октября в Киеве будет дождливая погода.