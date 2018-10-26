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Жителів півдня України попередили про сильний вітер

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні, 26 жовтня, на півдні України пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС. 

"За даними Укргідрометцентру, вдень 26 жовтня у південній частині країни пориви вітру 15-20 м/с", - сказано у повідомлені. 

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Як повідомляв УНН, у п'ятницю, 26 жовтня, по Україні очікується хмарна погода з проясненнями, на більшості території країни дощитиме.

Вітер очікується переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західній, вдень у південній частині - пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - від 4° тепла до 1° морозу, вдень - 4-9° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни вночі - 2-7° тепла, вдень - 9-14°.

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