Жителей юга Украины предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 26 октября, на юге Украины порывы ветра 15-20 м / с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, днем 26 октября в южной части страны порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в пятницу, 26 октября, по Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди.
Ветер ожидается преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западной, днем в южной части - порывы 15-20 м/с.
Температура ночью - от 4° тепла до 1° мороза, днем - 4-9° тепла. На Закарпатье, Прикарпатье и юге страны ночью - 2-7° тепла, днем - 9-14°.
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