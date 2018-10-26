Жителей юга Украины предупредили о сильном ветре

"По данным Укргидрометцентра, днем ​​26 октября в южной части страны порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.



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Как сообщал УНН, в пятницу, 26 октября, по Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди.



Ветер ожидается преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западной, днем ​​в южной части - порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​- 4-9° тепла. На Закарпатье, Прикарпатье и юге страны ночью - 2-7° тепла, днем ​​- 9-14°.



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