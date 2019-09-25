В Украину сегодня прибыли более 700 паломников-хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. По состоянию на 7:00 утра в среду в Украину прибыли более 700 паломников-хасидов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
"Сегодня по состоянию на 7:00 в Украину прибыли 732 паломника-хасида. А всего их на территорию государства прибыло 979. Сейчас ожидается первый чартерный рейс в аэропорту Борисполь", - сообщили в пресс-службе.
Добавим, по данным ГСЧС, по состоянию на 24 сентября для празднования Рош-ха-Шана в Умань Черкасской области уже прибыли почти 2 тыс. паломников-хасидов.
В период с 29 сентября по 1 октября, в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош-ха-Шана - Новый год по иудейскому календарю. Участие в религиозных мероприятиях планируют принять несколько десятков тысяч паломников.