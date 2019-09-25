В Україну сьогодні прибули понад 700 паломників-хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Станом на 7:00 ранку у середу до України прибули понад 700 паломників-хасидів. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби України.
"Сьогодні станом на 7:00 до України прибули 732 паломники-хасиди. А всього їх на територію держави прибуло 979. Зараз очікується перший чартерний рейс в аеропорту Бориспіль", - повідомили у прес-службі.
Додамо, за даними ДСНС, станом на 24 вересня для святкування Рош-ха-Шана до Умані на Черкащині вже прибуло майже 2 тис. прочан-хасидів.
У період з 29 вересня по 1 жовтня, в Умані хасиди з усього світу будуть святкувати Рош-ха-Шана - Новий рік за іудейським календарем. Участь у релігійних заходах планують взяти кілька десятків тисяч прочан.