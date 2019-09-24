Від завтра Україна очікує близько 20 тисяч паломників-хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” від завтра чартерними рейсами очікують до 17 тисяч паломників-хасидів, а в аеропортах Одеси та Вінниці — до 3 тисяч. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.
“Найбільші групи хасидів очікуються 25, 26 та 27 вересня. Зокрема від завтра в аеропорт „Бориспіль“ має прибути чартерними рейсами до 17 тисяч паломників. Їх оформлення буде відбуватися у терміналі „Б“. Цей термінал відкриють спеціально для оформлення зазначених рейсів. В аеропортах Одеси та Вінниці — до 3 тисяч паломників”, — йдеться в повідомленні.
В усіх пунктах пропуску, а це аеропорти й пункти пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією, для забезпечення швидкого та якісного прикордонного контролю хасидів Держприкордонслужба виділила додатковий персонал та технічні засоби, а з особовим складом проведені практичні заняття.
Нагадаємо, що цьогоріч святкування іудейського Нового року Рош-га-Шана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня. Саме на цей період очікується прибуття понад 30 тисяч паломників з різних країн світу.
Раніше УНН повідомляв, що станом на 18 вересня на територію України прибуло 229 паломників-хасидів.