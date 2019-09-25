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До Умані вже прибуло близько 2 тис. паломників-хасидів

До Умані вже прибуло близько 2 тис. паломників-хасидів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Станом на 24 вересня для святкування Рош-ха-Шана до Умані на Черкащині вже прибуло майже 2 тис. прочан-хасидів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на ранок 24 вересня, для відзначення найголовнішого єврейського свята – 5780-го Нового року, до Умані вже прибули 1930 прочан-хасидів", - йдеться у повідомленні.

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Також, починаючи з 23 вересня, черкаські рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. Вони здійснили розгортання спеціального наметового табору. Загалом, чисельність зведеного загону становить 117 осіб особового складу та 26 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

У пресслужбі нагадали, що у період з 29 вересня по 1 жовтня, в Умані хасиди з усього світу будуть святкувати Рош-ха-Шана - Новий рік за іудейським календарем. Участь у релігійних заходах планують взяти кілька десятків тисяч прочан.

Раніше УНН повідомляв, що на територію України, станом 18 вересня, прибуло 229 паломників-хасидів.

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