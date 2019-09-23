Перед Рош-ха-Шана в Умані видворили шістьох громадян Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Перед Рош-ха-Шана в Умані, куди щороку з'їжджаються паломники-хасиди, з Черкащини вирішили видворити вже шістьох громадян Ізраїлю. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління ДМС в області.
Як зазначається, в Умань, де похований лідер брацлавських хасидів Нахман, масово прибувають паломники-хасиди. Цього року паломники-хасиди зустрічатимуть Рош-ха-Шана − іудейський Новий рік – 29 вересня.
"Протягом серпня-вересня уманськими міграційниками складено 28 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно іноземців: за ст. 203 КУпАП – 26, ст. 204 КУпАП – 1 та 1 – за ст. 206 КУпАП. Зокрема, серед них було виявлено й 6 громадян Ізраїлю − порушників міграційного законодавства. Як наслідок – стосовно них прийнято рішення про примусове повернення", - повідомили міграційники.
Нагадаємо, в Україну вже прибуло понад 200 паломників-хасидів.