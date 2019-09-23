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Перед Рош-ха-Шана в Умані видворили шістьох громадян Ізраїлю

Перед Рош-ха-Шана в Умані видворили шістьох громадян Ізраїлю

Київ • УНН

 • 61414 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Перед Рош-ха-Шана в Умані, куди щороку з'їжджаються паломники-хасиди, з Черкащини вирішили видворити вже шістьох громадян Ізраїлю. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління ДМС в області.

Як зазначається, в Умань, де похований лідер брацлавських хасидів Нахман, масово прибувають паломники-хасиди. Цього року паломники-хасиди зустрічатимуть Рош-ха-Шана − іудейський Новий рік – 29 вересня.

"Протягом серпня-вересня уманськими міграційниками складено 28 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно іноземців: за ст. 203 КУпАП – 26, ст. 204 КУпАП – 1 та 1 – за ст. 206 КУпАП. Зокрема, серед них було виявлено й 6 громадян Ізраїлю − порушників міграційного законодавства. Як наслідок – стосовно них прийнято рішення про примусове повернення", - повідомили міграційники.

Нагадаємо, в Україну вже прибуло понад 200 паломників-хасидів.

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