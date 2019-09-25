В Умань уже прибыло около 2 тыс. паломников-хасидов

"По состоянию на утро 24 сентября, для празднования самого главного еврейского праздника - 5780-го Нового года, в Умань уже прибыли 1930 паломников-хасидов", - говорится в сообщении.

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Также, начиная с 23 сентября, черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Они осуществили развертывание специального палаточного лагеря. В общем, численность сводного отряда составляет 117 человек личного состава и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

В пресс-службе напомнили, что в период с 29 сентября по 1 октября, в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош-ха-Шана - Новый год по иудейскому календарю. Участие в религиозных мероприятиях планируют принять несколько десятков тысяч паломников.

Ранее УНН сообщал, что на территорию Украины, по состоянию 18 сентября, прибыло 229 паломников-хасидов.