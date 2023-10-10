В Украину в ближайшие недели прибудут еще 10 танков Leopard 1 из Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Из Германии в Украину в ближайшие недели в прибудут еще 10 боевых танков Leopard 1A5. Об этом сообщает Минобороны Германии, передает УНН.
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"В ближайшие недели в Украину прибудут на 10 боевых танков Leopard 1A5, 15 защищенных транспортных машин и почти 20 защищенных санитарных машин", - говорится в сообщении.
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В сентябре СМИ сообщали, что Украина не смогла принять старые немецкие танки Leopard из-за их технического состояния.