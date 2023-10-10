В Україну найближчими тижнями прибудуть ще 10 танків Leopard1 з Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. З Німеччини в Україну найближчими тижнями в прибудуть ще 10 бойових танків Leopard1 A5. Про це повідомляє Міноборони Німеччини, передає УНН.
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"Найближчими тижнями в Україну прибудуть ще 10 бойових танків Leopard1 A5, 15 захищених транспортних машин і майже 20 захищених санітарних машин", - йдеться в повідомленні.
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У вересні ЗМІ повідомляли, що Україна не змогла прийняти старі німецькі танки Leopard через їх технічний стан.