В Україну найближчими тижнями прибудуть ще 10 танків Leopard1 з Німеччини

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"Найближчими тижнями в Україну прибудуть ще 10 бойових танків Leopard1 A5, 15 захищених транспортних машин і майже 20 захищених санітарних машин", - йдеться в повідомленні.

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У вересні ЗМІ повідомляли, що Україна не змогла прийняти старі німецькі танки Leopard через їх технічний стан.