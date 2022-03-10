В Украину доставили еще одну партию оборудования Starlink - Федоров

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"И лично меня вдохновляет, что такой человек, как Илон Маск придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину. Сегодня мы получили уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике", - прокомментировал новую партию спутников от Илона Маска Михаил Федоров.

В свою очередь, в твиттере в ответ на сообщение Федорова Илон Маск написал, что вместе со станциями Starlink также было отправлено адаптеры питания для автомобильных прикурювачів, солнечные/аккумуляторные блоки и генераторы для мест, где нет электричества.

Напомним

Первая партия станций спутникового Интернета StarLink уже работает в Украине.