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В Украину доставили еще одну партию оборудования Starlink - Федоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В Украину доставили еще одну партию станций спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует УНН.

Цитата

"И лично меня вдохновляет, что такой человек, как Илон Маск придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину. Сегодня мы получили уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике", - прокомментировал новую партию спутников от Илона Маска Михаил Федоров.

В свою очередь, в твиттере в ответ на сообщение Федорова Илон Маск написал, что вместе со станциями Starlink также было отправлено адаптеры питания для автомобильных прикурювачів, солнечные/аккумуляторные блоки и генераторы для мест, где нет электричества.

Напомним

Первая партия станций спутникового Интернета StarLink уже работает в Украине.

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