В Україну доставили ще одну партію обладнання Starlink – Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. В Україну доставили ще одну партію станцій супутникового інтернету Starlink. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.
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"І особисто мене надихає, що така людина як Ілон Маск дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну. Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці", - прокоментував нову партію супутників від Ілона Маска Михайло Федоров.
У свою чергу, у твітері у відповідь на допис Федорова Ілон Маск написав, що разом зі станціями Starlink також було відправлено адаптери живлення для автомобільних прикурювачів, сонячні/акумуляторні блоки та генератори для місць, де немає електрики.
Нагадаємо
Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink вже працює в Україні.