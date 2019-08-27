В украинских профтехах впервые будут выбирать руководителей по единым правилам - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Украине впервые заработают единые условия конкурса на должность директора заведения профобразования. Соответствующий Порядок был зарегистрирован в Минюсте и размещен на сайте МОН сегодня, 27 августа 2019 года, информирует УНН.
“Этот документ нужен был по двум причинам. Во-первых, раньше мы вообще не имели общего порядка, регулирующего проведение конкурса на должность директора профтеха. Так, основатели преимущественно руководствовались постановлением Кабмина „О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики“. Однако ее нормы не всегда можно применить к учебному заведению. Во-вторых, нужен был документ, отвечающий требованиям времени. Сейчас мы наконец вышли на порядок, который будет актуальным и снимет все жалобы относительно прозрачности отбора”, — отметила гендиректор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.
Отмечается, что в новом Порядке определены общие требования к кандидатам, состав конкурсной комиссии, условия и сроки, процедура обжалования результатов.
“Например, претенденты должны иметь опыт работы на руководящих должностях или в области экономики не менее трех лет, образование уровня не ниже магистра (специалиста). Они также должны свободно владеть государственным языком и разбираться в подготовке рабочих кадров”, — пояснили в МОН.
Добавляется, что наибольшее внимание в порядке уделено конкурсной комиссии, а именно ее полномочиям и обязанностям.
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Предполагается, что в состав комиссии будут входить:
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- работники заведения, в которое избирается руководитель;
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- представитель профсоюза;
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- работодатели;
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- специалисты органа учредителя, который занимается конкурса;
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- директор научно-методического центра профобразования;
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- представители общественных организаций.
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В пресс-службе министерства отметили, что “важно, что председателем комиссии не может быть учредитель заведения”.
“Среди полномочий комиссии — решение о допуске или недопуске кандидатов на конкурс, организация сборов с работниками профтеха, на которых претенденты должны представить собственную программу развития учреждения, обнародование результатов конкурса и т.д.”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что в Порядке также установлено, что общая продолжительность конкурса не может превышать двух месяцев, а в случае обжалования его результатов — четырех месяцев.
Как сообщал УНН, уже с сентября родители школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения — семейной (домашней) образованием, экстернатом или педагогическим патронажем.