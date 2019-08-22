Держава зможе підтримувати науку через гранти – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Відтепер державне фінансування науки в Україні може відбуватися в формі грантів. Це дозволить більше зорієнтувати дослідження на потреби держави та розшити канали державної фінансової підтримки науковцям. Відповідний порядок був прийнятий Кабінетом міністрів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.
"Цим документом ми запропонували докорінно нову філософію бюджетного фінансування української науки – грантової підтримки. Ця форма загальноприйнята у світі, але ми, на жаль, фактично не використовували її для державної підтримки науки та інновацій", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
У міністерстві нагадали, що до цього фінансування науки державою відбувалось через бюджетне фінансування діяльності наукових установ та укладання договорів на виконання розробок.
"В обох випадках держава є замовником та кінцевим власником результатів. Це, по-перше, суттєво обмежує можливості впровадження створених технологій. А, по-друге, іноді викликає сумніви, чи доцільно державі бути власником прав інтелектуальної власності на розробки в інтересах галузей, які давно вже приватизовані", - зазначено в повідомленні.
Грантова підтримка буде своєрідним способом державно-приватного партнерства – вчених та суспільства – у сфері науки й технологій. З його допомогою держава зможе стимулювати дослідницьку активність за обраними пріоритетами в інтересах всього суспільства.
Окрім того, майнові права на інтелектуальну власність, яка буде створена під час досліджень за рахунок грантів, належатимуть самим науковцям, а не державі. Придбане обладнання також залишатиметься у власності отримувачів грантів.
Нагадаємо, раніше МОН запропонувало позбавляти наукових ступеней за плагіат.