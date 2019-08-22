Государство сможет поддерживать науку через гранты — МОН

"Этим документом мы предложили в корне новую философию бюджетного финансирования украинской науки - грантовой поддержки. Эта форма общепринятая в мире, но мы, к сожалению, фактически не использовали ее для государственной поддержки науки и инноваций", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

В министерстве напомнили, что до этого финансирование науки государством происходило через бюджетное финансирование деятельности научных учреждений и заключение договоров на выполнение разработок.

"В обоих случаях государство является заказчиком и конечным собственником результатов. Это, во-первых, существенно ограничивает возможности внедрения созданных технологий. А, во-вторых, иногда вызывает сомнения, целесообразно ли государству быть владельцем прав интеллектуальной собственности на разработки в интересах отраслей, которые давно уже приватизированы", - говорится в сообщении.

Грантовая поддержка будет своеобразным способом государственно-частного партнерства - ученых и общества - в сфере науки и технологий. С его помощью государство сможет стимулировать исследовательскую активность по выбранным приоритетам в интересах всего общества.

Кроме того, имущественные права на интеллектуальную собственность, которая будет создана в ходе исследований за счет грантов, будут принадлежать самым ученым, а не государству. Приобретенное оборудование также будет оставаться в собственности получателей грантов.

Напомним, ранее МОН предложило лишать научных степеней за плагиат.