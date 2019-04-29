Міносвіти пропонує позбавляти наукових ступеней за плагіат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки України запропонувала для громадського обговорення проект Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня, розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МОН.
"Порядок визначає процедуру оскарження та скасування рішення спеціалізованої вченої ради (спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтва) про присудження наукового ступеня у разі виявлення в дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, порушень академічної доброчесності, визначених законодавством про вищу освіту, або інших порушень під час публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації (наукової доповіді)", - йдеться у повідомленні.
Додається, що проект винесений на обговорення з метою реалізації пункту шість статті 6 та пункту дев’ять статті 19 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту НАЗЯВО.
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Зазначається, що унаслідок прийняття зазначеного Порядку Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти отримає важливий інструмент для реалізації політики забезпечення академічної доброчесності.
Нагадаємо, екс-міністр освіти очолив Нацагентство забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).