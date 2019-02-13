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Екс-міністр освіти очолив Нацагентство забезпечення якості вищої освіти

Екс-міністр освіти очолив Нацагентство забезпечення якості вищої освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Колишнього міністра освіти і науки України Сергія Квіта призначено головою Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook, передає УНН.

"Сергій Квіт на посаді голови Національного агентства забезпечення якості вищої освіти - це перемога", - написала міністр.

Нагадаємо, Закон України "Про вищу освіту", яким передбачено створення та функціонування в Україні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, набув чинності 6 вересня 2014 року. НАЗЯВО - незалежний постійно діючий колегіальний орган, уповноважений на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

На засіданні 15 квітня 2015 року Кабмін прийняв рішення про утворення НАЗЯВО. Постанова про утворення Агентства набрала чинності з 1 вересня 2015 року.

Як повідомляв УНН, НАЗЯВО запровадить і-декларації.

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