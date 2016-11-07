Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти запровадить і-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Обов’язковою вимогою для здобувачів наукових ступенів буде заповнення інтелектуальних декларацій. Про це повідомив керівник cекретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Храпатий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Згідно із законом саме Національне агентство прописуватиме вимоги та відповідні критерії до дисертаційних робіт, здобувачів наукових ступенів, їх наукових керівників і наукових консультантів, опонентів, а також до експертів галузевих експертних рад, процесу акредитації та освітніх програм, що акредитуються. Впевнений, що серед інших вимог (а можливо й основною вимогою!) до здобувачів, експертів тощо, обов’язково буде вимога щодо існування у них того, що можна умовно назвати і-декларація”, — написав С.Храпатий.
Сергій Храпатий наголосив, що “псевдонауковці”, які не будуть відповідати встановленим вимогам, лишаться обабіч всіх процесів у вищій освіті.
Окрім того, він зазначив, що вже існує низка відповідних електронних ресурсів (Research Gate, Scopus, Google Scholar, Національний репозитарій, після його створення) і витрачати ресурси на створення нових недоцільно.
“Тому НАЗЯВО не повинно шукати матеріальні (багатомільйонні) ресурси на запровадження цього вкрай необхідного механізму, а вже у найближчі місяці розробити та подати на затвердження до Уряду відповідні вимоги”, — зазначив у повідомленні С. Храпатий.