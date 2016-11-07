Нацагентство по обеспечению качества высшего образования введет и-декларации

"По закону именно Национальное агентство будет прописывать требования и соответствующие критерии к диссертационным работам, соискателям научных степеней, их научным руководителям и научным консультантам, оппонентам, а также к экспертам отраслевых экспертных советов, процессу аккредитации и образовательным программам, которые аккредитуются. Уверен, что среди других требований (а возможно и основным требованием) к соискателям, экспертам и т.д., обязательно будет требование о существовании у них того, что можно условно назвать и-декларациями", - написал С.Храпатый.

Сергей Храпатый отметил, что "псевдоученые", которые не будут соответствовать установленным требованиям, останутся на обочине всех процессов в высшем образовании.

Кроме того, он отметил, что уже существует ряд соответствующих электронных ресурсов (Research Gate, Scopus, Google Scholar, Национальный репозитарий, после его создания) и тратить ресурсы на создание новых нецелесообразно.

"Поэтому НАОКВО не должно искать материальные (многомиллионные) ресурсы на внедрение этого крайне необходимого механизма, а уже в ближайшие месяцы разработать и представить на утверждение в Правительство соответствующие требования", - отметил в сообщении С.Храпатый.