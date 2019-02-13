Экс-министр образования возглавил Нацагентство обеспечения качества высшего образования
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Бывший министр образования и науки Украины Сергей Квит назначен главой Национального агентства обеспечения качества высшего образования. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook, передает УНН.
"Сергей Квит на посту главы Национального агентства обеспечения качества высшего образования - это победа", - написала министр.
Напомним, Закон Украины "О высшем образовании", которым предусмотрено создание и функционирование в Украине Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, вступил в силу 6 сентября 2014 года. НАОКВО - независимый постоянно действующий коллегиальный орган, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере обеспечения качества высшего образования.
На заседании 15 апреля 2015 года Кабмин принял решение о создании НАОКВО. Постановление о создании Агентства вступило в силу с 1 сентября 2015 года.
Как сообщал УНН, НАОКВО введет и-декларации.