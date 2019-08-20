Батьки отримають більше можливостей для навчання дітей вдома – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Уже з вересня батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання — сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним патронажем. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“Зараз набуває чинності нова редакція Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти. Відтепер батьки матимуть можливість обирати спосіб та форму навчання дитини, орієнтуючись на її потреби та хист. Вони також зможуть брати участь у формуванні навчального плану або програми розвитку, якщо йдеться про дитину з особливими освітніми потребами”, — зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Повідомляється, що раніше дитина могла навчатися на індивідуальній формі виключно за наявності поважних причин.
“Дозвіл на таке навчання обов’язково мало надати місцеве управління освіти. Відтепер зарахування (переведення) учня на будь-яку з індивідуальних форм не потребує додаткового погодження”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, з 1 вересня школярі вивчатимуть фінансову грамотність за новими підручниками.