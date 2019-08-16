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З 1 вересня школярі вивчатимуть фінансову грамотність за новими підручниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У новому навчальному році учні 9-х та 10-х класів отримають нові навчальні матеріали, що допоможуть їм освоїти фінансову грамотність. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.

“Програму, навчальний посібник та робочий зошит „Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?“ було створено 2019-го. Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років. Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у розробці матеріалів взяли участь фахівці МОН, Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору”, Університету банківської справи та низка експертів.

“Посібник складається з 5-ти розділів та 25-ти тем. З нього учні дізнаються про сучасну фінансову систему, фінансові установи та їхні послуги. За підсумками курсу школярі зможуть навчитись ефективно управляти власними фінансами та відповідально користуватись фінансовими послугами”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Волинська та Рівненська обласні організації Національної спілки письменників України звернулись до Міністерства освіти і науки з проханням повернути творчість українського письменника Уласа Самчука у шкільну програму для обов’язкового вивчення.

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