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Письменники закликали Міносвіти повернути у шкільні підручники твори Самчука

Письменники закликали Міносвіти повернути у шкільні підручники твори Самчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Волинська та Рівненська обласні організації Національної спілки письменників України звернулись до Міністерства освіти і науки з проханням повернути творчість українського письменника Уласа Самчука шкільну програму для обов’язкового вивчення. Про це повідомила голова Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України, письменниця Ірина Баковецька на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Рівненська організація спільно з Волинської організацією Національної спілки письменників України та Рівненською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України ініціювали звернення до Міністерства освіти і науки України із проханням повернути із забуття Літописця української національної правди — повернути творчість Уласа Самчука в шкільну програму для обов’язкового вивчення”, — повідомила вона.

Зі слів письменниці, одна з причин рішення МОН щодо вилучення з програми творчості Самчука — це “відтворення автором жахіть голодомору, геноцидів щодо українського народу, нації тощо, що негативно впливають на психіку дітей”.

“Так, хай наші діти не знають відвертої історії їхнього щасливого сьогодення! І що далі? Сьогодні Самчук, а завтра Шевченко, за нетерпимість та нетолерантність до московитів?!!!!!”, — зазначає вона.

Баковецька закликала всіх небайдужих підтримати ініціативу письменників.

Як повідомляв УНН, в Україні вводять нову форму здобуття шкільної освіти.

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