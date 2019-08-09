Письменники закликали Міносвіти повернути у шкільні підручники твори Самчука

“Рівненська організація спільно з Волинської організацією Національної спілки письменників України та Рівненською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України ініціювали звернення до Міністерства освіти і науки України із проханням повернути із забуття Літописця української національної правди — повернути творчість Уласа Самчука в шкільну програму для обов’язкового вивчення”, — повідомила вона.

Зі слів письменниці, одна з причин рішення МОН щодо вилучення з програми творчості Самчука — це “відтворення автором жахіть голодомору, геноцидів щодо українського народу, нації тощо, що негативно впливають на психіку дітей”.

“Так, хай наші діти не знають відвертої історії їхнього щасливого сьогодення! І що далі? Сьогодні Самчук, а завтра Шевченко, за нетерпимість та нетолерантність до московитів?!!!!!”, — зазначає вона.

Баковецька закликала всіх небайдужих підтримати ініціативу письменників.

Як повідомляв УНН, в Україні вводять нову форму здобуття шкільної освіти.