Писатели призвали Минобразования вернуть в школьные учебники произведения Самчука
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Волынская и Ровенская областные организации Национального союза писателей Украины обратились в Министерство образования и науки с просьбой вернуть творчество украинского писателя Уласа Самчука школьную программу для обязательного изучения. Об этом сообщила председатель Ровенской областной организации Национального союза писателей Украины, писательница Ирина Баковецкая на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Ровенская организация совместно с Волынской организацией Национального союза писателей Украины и Ровенской областной организацией Национального союза краеведов Украины инициировали обращение в Министерство образования и науки Украины с просьбой вернуть из забвения Летописца Украинской национальной правды — вернуть творчество Власа Самчука в школьную программу для обязательного изучения”, - сообщила она.
По словам писательницы, одна из причин решения МОН относительно исключения из программы творчества Самчука — это “воспроизведение автором ужасов голодомора, геноцидов в отношении украинского народа, нации и т.д., которые негативно влияют на психику детей”.
“Да, пусть наши дети не знают откровенной истории их счастливого настоящего! И что дальше? Сегодня Самчук, а завтра Шевченко, за нетерпимость и нетолерантность к московитам? !!!!!” - отмечает она.
Баковецкая призвала всех неравнодушных поддержать инициативу писателей.
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