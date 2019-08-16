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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127105 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137283 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126038 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127966 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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С 1 сентября школьники будут изучать финансовую грамотность по новым учебникам

С 1 сентября школьники будут изучать финансовую грамотность по новым учебникам

Киев  •  УНН

 • 14942 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В новом учебном году ученики 9-х и 10-х классов получат новые учебные материалы, которые помогут им освоить финансовую грамотность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

“Программа, учебное пособие и рабочая тетрадь „Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как?“ были созданы в 2019-м. Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Да, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и т.д.”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в разработке материалов приняли участие специалисты Минобразования, Проекта USAID “Трансформация финансового сектора”, Университета банковского дела и ряд экспертов.

“Пособие состоит из 5-ти разделов и 25-ти тем. Из него ученики узнают о современной финансовой системе, финансовые учреждения и их услуги. По итогам курса школьники смогут научиться эффективно управлять собственными финансами и ответственно пользоваться финансовыми услугами”, — отмечается в сообщении.

Напомним, Волынская и Ровенская областные организации Национального союза писателей Украины обратились в Министерство образования и науки с просьбой вернуть творчество украинского писателя Уласа Самчука в школьную программу для обязательного изучения.

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