С 1 сентября школьники будут изучать финансовую грамотность по новым учебникам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В новом учебном году ученики 9-х и 10-х классов получат новые учебные материалы, которые помогут им освоить финансовую грамотность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
“Программа, учебное пособие и рабочая тетрадь „Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как?“ были созданы в 2019-м. Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Да, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и т.д.”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в разработке материалов приняли участие специалисты Минобразования, Проекта USAID “Трансформация финансового сектора”, Университета банковского дела и ряд экспертов.
“Пособие состоит из 5-ти разделов и 25-ти тем. Из него ученики узнают о современной финансовой системе, финансовые учреждения и их услуги. По итогам курса школьники смогут научиться эффективно управлять собственными финансами и ответственно пользоваться финансовыми услугами”, — отмечается в сообщении.
Напомним, Волынская и Ровенская областные организации Национального союза писателей Украины обратились в Министерство образования и науки с просьбой вернуть творчество украинского писателя Уласа Самчука в школьную программу для обязательного изучения.