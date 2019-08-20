Родители получат больше возможностей для обучения детей дома - Минобразования

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 37988 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118147 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128865 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120077 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Уже с сентября родители школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения — семейным (домашним) образованием, экстернатом или педагогическим патронажем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

“Сейчас вступает в силу новая редакция Положения об индивидуальной форме получения общего среднего образования. Теперь родители смогут выбирать способ и форму обучения ребенка, ориентируясь на его потребности и способности. Они также смогут участвовать в формировании учебного плана или программы, если речь идет о ребенке с особыми образовательными потребностями”, — отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Сообщается, что ранее ребенок мог учиться на индивидуальной форме исключительно при наличии уважительных причин.

“Разрешение на такое обучение обязательно должно предоставить местное управление образования. Отныне зачисление (перевода) ученика на любую из индивидуальных форм не требует дополнительного согласования”, — отмечается в сообщении.

Напомним, с 1 сентября школьники будут изучать финансовую грамотность по новым учебникам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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