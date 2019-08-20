Родители получат больше возможностей для обучения детей дома - Минобразования

“Сейчас вступает в силу новая редакция Положения об индивидуальной форме получения общего среднего образования. Теперь родители смогут выбирать способ и форму обучения ребенка, ориентируясь на его потребности и способности. Они также смогут участвовать в формировании учебного плана или программы, если речь идет о ребенке с особыми образовательными потребностями”, — отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Сообщается, что ранее ребенок мог учиться на индивидуальной форме исключительно при наличии уважительных причин.

“Разрешение на такое обучение обязательно должно предоставить местное управление образования. Отныне зачисление (перевода) ученика на любую из индивидуальных форм не требует дополнительного согласования”, — отмечается в сообщении.

Напомним, с 1 сентября школьники будут изучать финансовую грамотность по новым учебникам.