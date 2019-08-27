В українських профтехах уперше обиратимуть керівників за єдиними правилами - МОН

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Україні вперше запрацюють єдині умови конкурсу на посаду директора закладу профосвіти. Відповідний Порядок був зареєстрований у Мін’юсті та розміщений на сайті МОН сьогодні, 27 серпня 2019 року, інформує УНН.

“Цей документ потрібен був з двох причин. По-перше, раніше ми взагалі не мали загального порядку, який регулював би проведення конкурсу на посаду директора профтеха. Так, засновники переважно керувалися постановою Кабміну „Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки“. Однак її норми не завжди можна застосувати до закладу освіти. По-друге, потрібен був документ, що відповідає вимогам часу. Зараз ми нарешті вийшли на порядок, який буде актуальним і зніме всі нарікання щодо прозорості відбору”, — наголосила гендиректор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

Зазначається, що у новому Порядку визначені загальні вимоги до кандидатів, складу конкурсної комісії, умови та строки, процедура оскарження результатів.

“Наприклад, претенденти повинні мати досвід роботи на керівних посадах або в галузі економіки не менше трьох років, освіту рівня не нижче магістра (спеціаліста). Вони також мають вільно володіти державною мовою та розумітися на підготовці робітничих кадрів”, — пояснили у МОН.

Додається, що найбільшу увагу в Порядку приділено конкурсній комісії, а саме її повноваженням та обов’язкам.

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Передбачається, що до складу комісії входитимуть:

  • працівники закладу, до якого обирається керівник;
  • представник профспілки;
  • роботодавці;
  • фахівці органу-засновника, який опікується конкурсом;
  • директор науково-методичного центру профосвіти;
  • представники громадських організацій.

У пресслужбі міністерства наголосили, що “важливо, що головою комісії не може бути засновник закладу”.

“Серед повноважень комісії — рішення про допуск або недопуск кандидатів до конкурсу, організація зборів з працівниками профтеху, на яких претенденти мають представити власну програму розвитку закладу, оприлюднення результатів конкурсу тощо”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що у Порядку також встановлено, що загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців, а у разі оскарження його результатів — чотирьох місяців.

Як повідомляв УНН, уже з вересня батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання — сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним патронажем.

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