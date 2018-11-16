В Украине появится еще одно консульство Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вскоре в Днепре откроется почетное консульство Румынии. Об этом сообщил посол Румынии Кристиан Леон Цуркану, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного совета.
"Вскоре в Днепре откроется почетное консульство Румынии. Сейчас осталось получить ответ от МИД", - отметили в облсовете.
При этом в ведомстве уточнили, что Румыния тесно контактирует с учебными учреждениями Украины, организуя обмен студентами и проводя конференций и тому подобное. В следующем году страна планирует провести масштабное собрание для молодежи на тему Восточного партнерства.
Добавим, по данным МИД, в Украине есть посольство Румынии в Киеве, генеральные консульства страны в Одессе и Черновцах.
Напомним, 6 сентября Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок.