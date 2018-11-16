В Україні з'явиться ще одне консульство Румунії

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Невдовзі у Дніпрі відкриється почесне консульство Румунії. Про це повідомив посол Румунії Крістіан-Леон Цуркану, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної ради.

"Невдовзі у Дніпрі відкриється почесне консульство Румунії. Наразі залишилось отримати відповідь від МЗС", - зазначили в облраді.

При цьому у відомстві уточнили, що Румунія тісно контактує із навчальними установами України, організовуючи обмін студентами та проводячи конференцій тощо. Наступного року країна планує провести масштабне зібрання для молоді на тему Східного партнерства.

Додамо, згідно з даними МЗС, в Україні є посольство Румунії у Києві, генеральні консульства країни в Одесі та Чернівцях. 

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Румунії про співпрацю у сфері військових перевезень.

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