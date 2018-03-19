В Украине появилась онлайн платформа по отслеживанию цен на социальные продукты питания

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 24035 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 30772 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 76253 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 81274 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102636 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109640 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116817 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122031 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133203 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Украине появилась онлайн платформа по отслеживанию цен на социальные продукты питания

В Украине появилась онлайн платформа по отслеживанию цен на социальные продукты питания

Киев  •  УНН

 • 12786 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине заработал новый онлайн-сервис "Инфляционный барометр". Платформа позволяет пользователям получить актуальные цены на социальные продукты питания в режиме реального времени, передает УНН.

Сообщается, что за месяц в Украине достаточно ощутимо подорожали овощи. В частности, картофель подорожал на 24%, капуста - на 18%, свекла прибавила в цене 49%.

Также, произошел рост муки и масла - на 5% и 1% соответственно. Сахар подорожал на 5,1%, макароны прибавили в цене почти 4,5%, сметана - почти 2%.

За месяц в Украине сало подорожало на 8,5%, свинина - почти на 6,5%. Зато стоимость говядины и курятины уменьшилась - на 3,6% и 4% соответственно.

Как ранее сообщал УНН, по данным Госстатистики, в прошлом году курятина оставалась самым дешевым видом мяса.

В новом году мясо курицы продолжает держать пальму первенства по минимальным ценовым показателям. В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг курятины в среднем за 41,4 грн, килограмм свинины - за 65,1 грн. А говядина обходилась украинцам в среднем в 70 грн за килограмм продукта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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