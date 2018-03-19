В Украине появилась онлайн платформа по отслеживанию цен на социальные продукты питания
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине заработал новый онлайн-сервис "Инфляционный барометр". Платформа позволяет пользователям получить актуальные цены на социальные продукты питания в режиме реального времени, передает УНН.
Сообщается, что за месяц в Украине достаточно ощутимо подорожали овощи. В частности, картофель подорожал на 24%, капуста - на 18%, свекла прибавила в цене 49%.
Также, произошел рост муки и масла - на 5% и 1% соответственно. Сахар подорожал на 5,1%, макароны прибавили в цене почти 4,5%, сметана - почти 2%.
За месяц в Украине сало подорожало на 8,5%, свинина - почти на 6,5%. Зато стоимость говядины и курятины уменьшилась - на 3,6% и 4% соответственно.
Как ранее сообщал УНН, по данным Госстатистики, в прошлом году курятина оставалась самым дешевым видом мяса.
В новом году мясо курицы продолжает держать пальму первенства по минимальным ценовым показателям. В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг курятины в среднем за 41,4 грн, килограмм свинины - за 65,1 грн. А говядина обходилась украинцам в среднем в 70 грн за килограмм продукта.