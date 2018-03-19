В Україні з'явилася онлайн платформа з відстеження цін на соціальні продукти харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні запрацював новий онлайн-сервіс "Інфляційний барометр". Платформа дає можливість користувачам отримати актуальні ціни на соціальні продукти харчування у режимі реального часу, передає УНН.
Повідомляється, що за місяць в Україні досить відчутно подорожчали овочі. Зокрема, картопля подорожчала на 24%, капуста - на 18%, буряк додав у ціні 49%.
Також, відбулося зростання борошна та масла - на 5% та 1% відповідно. Цукор подорожчав на 5,1%, макарони додали в ціні майже 4,5%, сметана - майже 2%.
За місяць в Україні сало подорожчало на 8,5%, свинина - майже на 6,5%. Натомість, вартість яловичини та курятини зменшилася - на 3,6% та 4% відповідно.
Як раніше повідомляв УНН, за даними Держстатистики, торік курятина залишалася найдешевшим видом м'яса.
У новому році м'ясо курки продовжує тримати пальму першості за найменшими ціновими показниками. Минулого місяця українці могли придбати 1 кг курятини в середньому за 41,4 грн, кілограм свинини - за 65,1 грн. А яловичина обходилась українцям в середньому у 70 грн за кілограм продукту.