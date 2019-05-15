В Украине выросли цены на молочные продукты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. За апрель в Украине подорожали молочные продукты - от 0,4% до 0,6%. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
"Молочные продукты подорожали от 0,4% до 0,6%. Так, сметана добавила 0,6%, сливочное масло - 0,5%, а молоко и творог - 0,4%. И это в условиях падения стоимости закупки молока у производителей", - пишет эксперт.
Напомним, в Украине около 20-25% рынка готовой молочной продукции находится в тени.
Как сообщал УНН, за год стоимость борща с мясом выросла на 38,8 грн.