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За рік борщ з м’ясом подорожчав майже на 40 грн

За рік борщ з м’ясом подорожчав майже на 40 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. За рік вартість борщу з м’ясом зросла на 38,8 грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

"За рік вартість борщу з м’ясом зросла на 41%, або на 38,8 грн. Ця страва станом на травень 2019 року обходиться в середньому в 133,1 грн, тоді як станом на минулий рік коштувала 94,3 грн",- написав Дорошенко.

Також за рік вартість вегетаріанського борщу зросла у 2,4 раза, або на 29,4 грн. Ця страва на початку травня 2019 року обходиться в 50,4 грн, тоді як минулого року коштувала 21 грн.

Як зауважив Дорошенко, якщо взяти найпростіший рецепт борщу, то станом на початок травня поточного року ціни на продукти виглядають наступним чином (за середньостатистичними цінами державного моніторингу):

• свинина з кісткою — 66 грн за 600 гр;
• буряк — 13 грн за 500 гр;
• картопля — 7,5 грн за 500 гр;
• капуста — 13,4 грн за 300 гр;
• морква — 5,8 грн за 200 гр;
• цибуля — 6,9 грн за 200 гр;
• сметана — 16,7 грн за 200 гр.

Нагадаємо, лідером рейтингу щодо найвищих цін на свинину є Закарпатська область.

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