За год борщ с мясом подорожал почти на 40 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. За год стоимость борща с мясом возрасла на 38,8 грн. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
"За год стоимость борща с мясом выросла на 41%, или на 38,8 грн. Это блюдо по состоянию на май 2019 обходится в среднем в 133,1 грн, тогда как по состоянию на прошлый год стоило 94,3 грн", - написал Дорошенко.
Также за год стоимость вегетарианского борща возросла в 2,4 раза, или на 29,4 грн. Это блюдо в начале мая 2019 обходится в 50,4 грн, тогда как в прошлом году стоило 21 грн.
Как отметил Дорошенко, если взять самый простой рецепт борща, то по состоянию на начало мая текущего года цены на продукты выглядят следующим образом (по среднестатистическим ценам государственного мониторинга):
• свинина с костью - 66 грн за 600 гр;
• свекла - 13 грн за 500 гр;
• картофель - 7,5 грн за 500 гр;
• капуста - 13,4 грн за 300 гр;
• морковь - 5,8 грн за 200 гр;
• лук - 6,9 грн за 200 гр;
• сметана - 16,7 грн за 200 гр.
Напомним, лидером рейтинга высоких цен на свинину является Закарпатская область.