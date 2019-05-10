Експерт розповів, де в Україні найдорожча свинина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Лідером рейтингу щодо найвищих цін на свинину є Закарпатська область. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
Він уточнив, що на Закарпатті вартість одного кілограму продукту коштує 122 грн.
При цьому, за даними експерта, найдешевше можна придбати свинину у Тернопільській області — 100,1 грн за кілограм.
“Різниця в ціні — 21,9грн”, — зазначив Дорошенко.
Щодо сала, то цей продукт найдорожче продається у столиці — 119,2 грн за кілограм.
“За найдешевшим їхати на Волинь, де воно (сало, — ред.) обходиться лише по 51,8грн”, — написав Дорошенко.
Експерт також нагадав, що в І кварталі 2019 року сало в Україні в середньому подорожчало на 0,4% — до 76,6 грн за кілограм. Натомість свинина впала в ціні — на 3,3%, до 111,6 грн за кілограм, пише Дорошенко.
Зауважимо, за словами депутата Сергія Тригубенка, в Україні свинина вже коштує дорожче, аніж у магазинах ЄС.
Серед факторів, які зумовили таку сумну картину: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС), каже політик.
“Хвороба зумовила знищення більш як 32 тис. голів свиней, і це лише за офіційними даними. На цьому фоні рекордно зріс імпорти свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми наростили показники імпорту у 5 разів! І думаю, що це ще не межа. Щодо експорту, то через АЧС у цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші країни всього 1600 т свинини”, — резюмував він.