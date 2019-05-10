Експерт розповів, де в Україні найдорожча свинина

Він уточнив, що на Закарпатті вартість одного кілограму продукту коштує 122 грн.

При цьому, за даними експерта, найдешевше можна придбати свинину у Тернопільській області — 100,1 грн за кілограм.

“Різниця в ціні — 21,9грн”, — зазначив Дорошенко.

Щодо сала, то цей продукт найдорожче продається у столиці — 119,2 грн за кілограм.

“За найдешевшим їхати на Волинь, де воно (сало, — ред.) обходиться лише по 51,8грн”, — написав Дорошенко.

Експерт також нагадав, що в І кварталі 2019 року сало в Україні в середньому подорожчало на 0,4% — до 76,6 грн за кілограм. Натомість свинина впала в ціні — на 3,3%, до 111,6 грн за кілограм, пише Дорошенко.

Зауважимо, за словами депутата Сергія Тригубенка, в Україні свинина вже коштує дорожче, аніж у магазинах ЄС.

Серед факторів, які зумовили таку сумну картину: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС), каже політик.

“Хвороба зумовила знищення більш як 32 тис. голів свиней, і це лише за офіційними даними. На цьому фоні рекордно зріс імпорти свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми наростили показники імпорту у 5 разів! І думаю, що це ще не межа. Щодо експорту, то через АЧС у цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші країни всього 1600 т свинини”, — резюмував він.