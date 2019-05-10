Эксперт рассказал, где в Украине самая дорогая свинина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Лидером рейтинга по самым высоким ценам на свинину является Закарпатская область. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
Он уточнил, что на Закарпатье стоимость одного килограмма продукта стоит 122 грн.
При этом, по данным эксперта, дешевле можно приобрести свинину в Тернопольской области - 100,1 грн за килограмм.
"Разница в цене - 21,9грн", - отметил Дорошенко.
По салу, то этот продукт дороже продается в столице - 119,2 грн за килограмм.
"За дешевым ехать на Волынь, где оно (сало, - ред.) обходится всего по 51,8грн", - написал Дорошенко.
Эксперт также напомнил, что в I квартале 2019 года сало в Украине в среднем подорожало на 0,4% - до 76,6 грн за килограмм. Зато свинина упала в цене - на 3,3%, до 111,6 грн за килограмм, пишет Дорошенко.
Заметим, по словам депутата Сергея Тригубенко, в Украине свинина уже стоит дороже, чем в магазинах ЕС.
Среди факторов, которые обусловили такую печальную картину: инфляционные процессы и эпидемия африканской чумы свиней (АЧС), говорит политик.
"Болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. По экспорту, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 т свинины", - резюмировал он.