В Україні зросли ціни на молочні продукти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. За квітень в Україні подорожчали молочні продукти - від 0,4% до 0,6%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
"Молочні продукти подорожчали від 0,4% до 0,6%. Так, сметана додала 0,6%, вершкове масло – 0,5%, а молоко й кисломолочний сир – 0,4%. І це в умовах падіння вартості закупівлі молока у виробників", - пише експерт.
Нагадаємо, в Україні близько 20-25% ринку готової молочної продукції перебуває в тіні.
Як повідомляв УНН, за рік вартість борщу з м’ясом зросла на 38,8 грн.