В Украине сняли документальный фильм "Мариуполь. Непотерянная надежда": когда премьера

Детали

Как отметили, фильм покажет российско-украинскую войну глазами простых людей, которые прожили в Мариуполе первый месяц полномасштабного вторжения. Сюжет построен на дневниках мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой.

"Все, что происходит сейчас – этого не должно было случиться в 21 веке. Я хочу, чтобы люди поняли абсурдность ситуации и почувствовали, что из-за злобы, жестокости и ненависти российских оккупантов погибают тысячи. Для меня важно, чтобы каждое преступление рашистов было зафиксировано, и они бы за все ответили", – отметила журналистка.

Лента не содержит страшных кадров, не оказывает давление на зрителя. Просто пять мариупольцев рассказывают свой опыт жизни внутри войны.

"У нас нет закадрового голоса, постановочных кадров, нет нарратива. Это – фильм-правда мирных горожан внутри войны. Они рассказывают просто и без страха, что видели, что чувствовали, что с ними происходило. Представьте: несколько недель шло системное уничтожение полумиллионного города, и эти люди находились внутри этого. Мы сознательно не вставляли страшные кадры, хотя они у нас были, потому что не хотели эмоционального нагнетания. Главная героиня Надя – обычный мирный человек, никого не ненавидящий, и фильм отражает эту интонацию. “Мариуполь” может посмотреть любой и почувствовать, узнать то, что происходило там", – рассказал режиссер фильма Максим Литвинов.

Премьера фильма запланирована на конец августа. Ленту покажут на телеканалах и ОТТ-платформах мира, сейчас продолжаются переговоры с дистрибьюторами.

Напомним

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