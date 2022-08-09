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В Україні зняли документальний фільм "Маріуполь. Невтрачена надія": коли прем'єра

В Україні зняли документальний фільм "Маріуполь. Невтрачена надія": коли прем'єра

Київ • УНН

 • 461985 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Об’єднання українських продюсерів завершило роботу над документальним фільмом "Маріуполь. Невтрачена надія". Прем'єра запланована на кінець серпня 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз ОУП.

Деталі

Як зазначили, фільм покаже російсько-українську війну очима простих людей, які прожили у Маріуполі перший місяць повномасштабного вторгнення. Сюжет побудовано на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової. 

"Все, що відбувається зараз — цього не повинно було статися у 21 столітті. Я хочу, щоб люди зрозуміли абсурдність ситуації та відчули, що через злобу, жорстокість та ненависть російських окупантів гинуть тисячі. Для мене важливо, щоб кожен злочин рашистів був зафіксований, і вони за все відповіли", – зазначила журналістка.

Стрічка не містить страшних кадрів, не справляє тиск на глядача. Просто п’ятеро маріупольців розповідають свій досвід життя всередині війни.

"У нас немає закадрового голосу, постановчих кадрів, немає наративу. Це – фільм-правда мирних містян всередині війни. Вони розказують просто і без страху, що бачили, як відчували, що з ними відбувалося. Уявіть: кілька тижнів йшло системне знищення півмільйонного міста, і ці люди знаходились всередині цього. Ми свідомо не ставили страшні кадри, хоча вони у нас були, бо не хотіли емоційного нагнітання. Головна героїня Надя – пересічна мирна людина, яка нікого не ненавиділа, і фільм відбиває цю інтонацію. “Маріуполь” може подивитися будь-хто і пережити, дізнатися те, як там було", – розповів режисер фільму Максим Литвинов.

Прем’єра фільму запланована на кінець серпня. Стрічку покажуть на телеканалах і ОТТ-платформах світу, наразі тривають перемовини з дистриб’юторами.

Нагадаємо

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