В Украине снова задержали вора в законе "Тенго Питерского"

"Ночью 22 ноября на трассе "Киев-Чоп", недалеко от города Корец, сотрудники управления стратегических расследований в Ровенской области НПУ совместно с областным управлением патрульной полиции и ГВ БКОП СБУ в Киеве и Киевской области задержали "вора в законе", в криминальном мире известного как "Тенго Питерский" и "Тенго Гальский", - сообщили в полиции.

Предоставить документы 37-летний гражданин Грузии не смог, лишь имел при себе поддельное водительское удостоверение. Автомобиль, на котором передвигался Тенгиз Чарай, также имел явные признаки поддельных номерных агрегатов. Свое пребывание в Украине и поездку в Киев охарактеризовал дружественным визитом к старым друзьям, указали правоохранители.

"Задержанный, 37-летний гражданин Грузии, был коронован в 2014 году в г. Санкт-Петербург. За его плечами несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за покушение на убийство", - добавили в полиции.

Как отмечается, на протяжении последних трех лет "Тенго Питерский" несколько раз незаконно пересекал границу Украины, за что его задерживали правоохранители с последующим выдворением в Турцию. Последний раз это было в октябре 2019 года.

"Несмотря на запрет въезда, он в очередной раз незаконно попал в страну и был задержан. По данным оперативников, Тенгиз Чарай намеревался наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений", - рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники управления Государственной миграционной службы Украины в Ровенской области составили административный протокол по факту нарушения правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины. В ближайшее время он будет выдворен за пределы Украины.

Напомним, в апреле 2018 году с Украины в очередной раз выдворяли криминального авторитета "Тенго Питерского".