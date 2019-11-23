В Україні знову затримали злодія в законі "Тенго Пітерського"

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Поліцейські на Рівненщині затримали "злодія в законі" "Тенго Пітерського", вирішується питання про його видворення за межі України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужбі ГУНП у Рівненській області.