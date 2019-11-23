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В Україні знову затримали злодія в законі "Тенго Пітерського"

В Україні знову затримали злодія в законі "Тенго Пітерського"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Поліцейські на Рівненщині затримали "злодія в законі" "Тенго Пітерського", вирішується питання про його видворення за межі України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужбі ГУНП у Рівненській області.

"Вночі 22 листопада на трасі “Київ-Чоп”, неподалік міста Корець, співробітники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області НПУ спільно з обласним управлінням патрульної поліції та ГВ БКОЗ СБУ в Києві та Київській області затримали “злодія в законі”, у кримінальному світі відомого як “Тенго Пітерський” та "Тенго Гальський“, - повідомили у поліції.

Надати документи 37-річний громадянин Грузії не зміг, лише мав при собі підроблене водійське посвідчення. Автомобіль, на якому пересувався Тенгіз Чарай, також мав явні ознаки підроблених номерних агрегатів. Своє перебування в Україні та поїздку до Києва охарактеризував дружнім візитом до старих друзів, вказали правоохоронці.

"Затриманий, 37-річний громадянин Грузії, був коронований у 2014 році в м. Санкт-Петербург. За його плечима кілька судимостей за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі за замах на вбивство", - додали у поліції.

Як зазначається, упродовж останніх трьох років “Тенго Пітерський” кілька разів незаконно перетинав кордон України, за що його затримували правоохоронці з подальшим видворенням до Туреччини. Останнього разу це було у жовтні 2019 року.

"Незважаючи на заборону в’їзду, він вкотре незаконно потрапив до країни та був затриманий. За даними оперативників, Тенгіз Чарай мав намір налагодити контроль та перерозподіл грошових потоків, отриманих від вчинення майнових злочинів", - розповіли у поліції.

Наразі співробітники управління Державної міграційної служби України в Рівненській області склали адміністративний протокол за фактом порушення правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. Найближчим часом його буде видворено за межі України.

Нагадаємо, у квітні 2018 року з України вчергове видворяли кримінального авторитета “Тенго Пітерського”.

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